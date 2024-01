A Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (Smel) de Caxias promove, de 1º de fevereiro a 7 de março, mais uma edição do Move-te Férias. O projeto, que não necessita de inscrição prévia, atende a grupos acima de 18 anos com atividades físicas supervisionadas por profissionais de educação física, de segunda a quinta-feira, em diversos horários e pontos da cidade.