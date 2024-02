Um Centro de Eventos, dois Pavilhões, área externa, espaço de shows, mais de 400 expositores, palcos espalhados, uvas para ver e degustar e muita gastronomia. Esse pode ser um resumo das atividades disponíveis na Festa Nacional da Uva, que abriu ao público nesta sexta-feira (16) e seguirá até 3 de março, em Caxias do Sul. Mesmo com um roteiro tradicional, que quem frequenta a festa já conhece, a edição de 2024 do evento traz novos conceitos que ajudam a melhorar a experiência de quem for visitar os pavilhões.