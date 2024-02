Recepcionados por um grupo de teatro e com uva distribuída de graça, os primeiros visitantes da 34ª Festa Nacional da Uva puderam conhecer, na tarde desta sexta-feira (16), as atrações e experiências programadas para esta edição do evento. A festa foi aberta oficialmente na quinta (15), mas o acesso ao público foi liberado somente um dia depois. Uma fila se formou em frente às bilheterias, principalmente para quem comprou o ingresso na hora, e também para se proteger da chuva.