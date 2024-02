Um espetáculo a céu aberto em meio à Sinimbu. O público que lotou as arquibancadas na Praça Dante Alighieri e os arredores de uma das principais ruas de Caxias do Sul testemunhou encantado o primeiro desfile da Festa da Uva 2024 na noite desta quinta-feira (15). E com uma novidade que quebrou uma tradição histórica. Diferente de todas as edições anteriores, quando apareciam no encerramento do corso alegórico, o carro com a rainha Lizandra Mello Chinali e as princesas Eduarda Ruzzarin Menezes e Letícia de Carvalho veio logo na abertura, preparando os espectadores para o que viria em cerca de uma hora de dança, teatro, arte circense e muita música.