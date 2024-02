A 15ª Festa Nacional da Vindima (Fenavindima) atraiu 28 mil pessoas em quatro dias de evento em Flores da Cunha, na Serra. A programação se iniciou na quinta (22) com a abertura da festa e seguiu na sexta, sábado e domingo (23, 24 e 25) com atividades no Parque da Vindima Eloy Kunz e também na Avenida 25 de Julho, com o desfile cênico.