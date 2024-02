A Justiça de Canela atendeu ao pedido do Ministério Público (MP) e solicitou que a estrutura desinflada do Mega Domo seja retirada no prazo de cinco dias, a partir da intimação dos envolvidos. A decisão foi publicada na tarde desta quinta-feira (8) e é assinada pela juíza Simone Ribeiro Chalela. Os responsáveis também devem tomar as medidas necessárias para a sanitização do local.