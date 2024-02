Até o fim deste ano, Caxias do Sul receberá novas placas que indicam os nomes de ruas da cidade. Um processo de licitação para conceder o serviço para a iniciativa privada foi aberto pelo município e as propostas serão conhecidas em 11 de março, às 9h. A empresa vencedora do certame poderá explorar a publicidade nas placas por 20 anos e também será responsável por fornecer, instalar e fazer a manutenção das estruturas em todo o território do município pelo mesmo período de contrato.