Desde as 11h30min desta sexta-feira (23), veículos de pequeno e grande porte voltaram a utilizar a ponte que liga São Marcos a Campestre da Serra, pela BR-116. Foram seis meses de espera pela retomada do tráfego no km 95 da rodovia. O acesso foi bloqueado no dia 4 de setembro de 2023 por motivos de segurança, uma vez que parte da estrutura ficou danificada devido às fortes chuvas que atingiram a região na ocasião.



Desde então, a ponte passou por obras e, depois de vistoria de técnicos responsáveis pelo trabalho, a liberação total do trânsito ocorreu no fim da manhã. As melhorias foram realizadas por uma empresa contratada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), responsável pelas rodovias federais. Conforme o órgão, ainda na fase final da reestruturação, a reforma contemplou especialmente os pilares da ponte.