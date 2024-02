O impasse que paralisava o plano de duplicação da BR-116, em Caxias do Sul, foi superado. Em nota enviada para a reportagem nesta quarta-feira (7), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informa que está atualizando o orçamento da obra para realizar os trabalhos sem a remoção da rede de gás que existe no trecho. Antes, o órgão federal insistia em só seguiria com o projeto caso o gasoduto fosse retirado. A Sulgás, responsável pela rede, afirmava que a remoção não era necessária.