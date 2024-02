Em reunião na manhã desta quarta-feira (24) com a prefeitura de Caxias do Sul, a responsável pelas Relações Institucionais da Sulgás, Carolina Bahia, afirmou que está tudo encaminhado por parte da empresa para a realização da duplicação da BR-116 na cidade, entre acesso ao bairro Planalto, na região do antigo Clube Palermo, e a rótula da Avenida São Leopoldo. Há um duto de gás sob a rodovia que gera um impasse há meses, já que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) afirma que não iniciará a obra sem que o encanamento seja removido. A Sulgás, no entanto, garante que não há necessidade de remoção da tubulação.