Caxias do Sul registrou nesta sexta-feira (9) o segundo caso de dengue autóctone, ou seja, contraído na cidade. O paciente é um homem morador do distrito de Vila Cristina. O exame positivo foi confirmado pelo Laboratório Central do Rio Grande do Sul (Lacen) à Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Também já foram confirmados oito casos de dengue importados neste ano na cidade.