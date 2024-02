Quem visitar a Festa Nacional da Uva 2024, em Caxias do Sul, poderá conhecer e acompanhar as atrações programadas pelo Grupo RBS na Casa RBS. Localizada próximo à Réplica de Caxias, a estrutura estará aberta para visitação e contará com transmissões ao vivo e atrações especiais das marcas da empresa na Serra.