Crianças com Transtorno do Espectro Autista e os familiares terão a oportunidade de participar de uma uma manhã integrativa de auriculoterapia no sábado (24), em Bento Gonçalves. A ação é gratuita e ocorre das 8h30min às 11h30min, no Centro de Atendimento em Saúde TEAcolhe, na Rua Xingú, bairro São Bento.