O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Caxias do Sul divulgou o balanço da Operação Black Fraude, realizada em 24 de novembro, dia do auge das promoções da Black Friday. No total, 13 empresas foram notificadas. A ação teve como objetivo coibir práticas abusivas e publicidade enganosa, comuns na data marcada pelos descontos.