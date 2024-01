Após 17 dias do lançamento da Operação Verão Seguro, feita pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) em parceria com a Guarda Municipal (GM), foram registradas 141 abordagens nas represas de Caxias do Sul. O local com a maior concentração de pessoas foi o lago São Miguel, que faz parte do Complexo Dal Bó, no bairro Fátima, com 91 orientações na primeira semana de 2024. A operação segue até 20 de março.