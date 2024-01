Os moradores das ruas Feijó Junior e Leonel Mosele, no bairro São Pelegrino, têm convivido com a insegurança no complexo da antiga Cooperativa Vinícola Nova Aliança, em Caxias do Sul. Eles percebem diariamente a degradação dos prédios, sendo que vândalos entram no espaço para furtar alumínio, metal e outros materiais que podem ser comercializados.