O antigo prédio da Cooperativa Nova Aliança em Caxias do Sul, localizado na Rua Feijó Júnior, no bairro São Pelegrino, deve ser demolido em breve. A ação já deveria ter ocorrido antes, mas o pedido para executar a derrubada do imóvel venceu no dia 3 de janeiro. Nesta segunda-feira (8), a Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU) recebeu um representante da cooperativa que foi retirar uma comunicação sobre a perda de prazo. Ainda nesta semana, a empresa deve colocar tapumes em volta do prédio, e após, receberá uma nova autorização para demolir parte do complexo.