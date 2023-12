Foi identificado como Jonas Antonio Petrin, 47 anos, o homem que morreu no último domingo (17) após cair de um telhado na Rua Feijó Júnior, bairro Pio X, em Caxias do Sul. De acordo com a Brigada Militar (BM), ele tentava furtar chapas de alumínio quando sofreu a queda. No entanto, o Instituto Geral de Perícias (IGP) informou, nesta quinta-feira (21), que o corpo tinha ferimentos provocados por arma de fogo.