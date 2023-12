Após exame de necropsia, o Instituto Geral de Perícias (IGP) informou que um homem que morreu após ser encontrado caído no interior de um prédio, em Caxias do Sul, no último domingo (17), também apresentava ferimentos por disparo de arma de fogo. A vítima foi identificada como Jonas Antonio Petrin, 47 anos. Ele foi sepultado na manhã de quinta-feira (21), no Cemitério Santa Corona.