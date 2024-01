A Rio Grande Energia (RGE) divulgou na manhã desta quinta-feira (4) que 7,2 mil clientes permanecem sem energia elétrica, após o temporal que atingiu Caxias do Sul e Flores da Cunha na tarde de quarta (3). Segundo a empresa, todas as equipes estão mobilizadas e a expectativa é "restabelecer a energia elétrica com segurança e no menor prazo possível". Após o temporal, o primeiro levantamento apontou que 33 mil clientes estavam sem energia, somando as duas cidade.