O temporal que atingiu Caxias do Sul, na tarde de quarta-feira (3), deixou cerca de 100 casas destelhadas no município. A chuva com forte vento e queda de granizo provocou estragos em ao menos 10 bairros, sendo que um dos mais afetados foi o Serrano. Na manhã desta quinta-feira (4), ainda havia gelo acumulado em ruas do bairro. Também há árvores caídas, fios e ruas bloqueadas. Segundo levantamento do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), em menos de uma hora, choveu 44,5mm, sendo que a média prevista para todo janeiro é de 130mm.