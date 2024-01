Ao caminhar pelas ruas dos bairros Serrano e Jardim Eldorado, em Caxias do Sul, na manhã desta quinta-feira (4), ainda era possível ver os blocos de gelo que se formaram com o temporal que caiu no final da tarde de quarta-feira (3) e que ainda não tinham derretido completamente. A chuva com forte vento e queda de granizo provocou estragos em ao menos 10 bairros e deixou cerca de cem casas destelhadas no município, principalmente na Zona Norte.