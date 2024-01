A quinta-feira (4) foi de contabilização dos estragos, em Flores da Cunha, após o temporal que atingiu o município e Caxias do Sul na última quarta-feira (3). Segundo a prefeitura, a estimativa de prejuízo na agricultura é de 40%, com pelo menos cem propriedades atingidas no interior da cidade. A informação repassada também diz que cerca de oito hectares de parreirais estão no chão. As culturas prejudicadas, além da uva, são de milho e também de morangos.