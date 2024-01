Flores da Cunha contabiliza os estragos do temporal, com chuva e granizo, que atingiu o município na tarde desta quarta-feira (4). O Corpo de Bombeiros entregou 30 lonas a famílias e atendeu outras seis ocorrências de casas destelhadas. Contudo, ninguém ficou ferido. O bairro Pérola, segundo os bombeiros, foi o mais afetado com duas casas destruídas.