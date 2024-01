Quem passa pela Avenida Júlio de Castilhos, no bairro Lourdes, pode sentir falta de algo na paisagem da rua. O casarão da família Rigotto, prédio que tornou-se histórico no município, foi demolido na última semana de 2023. O imóvel foi construído na década de 1950, mas estava desocupado desde 2014. Desde então, era alvo de depredações. A propriedade sofreu com pelo menos sete incêndios entre 2019 e 2021, até que foi cercada por tapumes. O que a mantinha de pé era uma disputa judicial, já que o Ministério Público (MP) pedia a conservação da casa e a restauração, com o objetivo de que se tornasse patrimônio histórico de Caxias.