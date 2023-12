Liberado em Caxias do Sul para pessoas de 60 anos ou mais e para imunocomprometidas com 12 anos ou mais, o segundo reforço com vacina bivalente estará disponível na próxima sexta-feira (5). No mesmo dia, será oferecido o primeiro reforço para pessoas com 18 anos ou mais em geral, de 12 anos ou mais com comorbidades, com deficiência permanente ou imunocomprometidas, gestantes, puérperas (mulheres até 45 dias após o parto).