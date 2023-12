A aplicação do reforço com a vacina bivalente contra o coronavírus ocorre nesta terça-feira (26) em Caxias do Sul. O público alvo são as pessoas de 60 anos ou mais em geral e também quem tem 12 anos ou mais e são imunocomprometidas (leia abaixo). Para receber o imunizante é preciso ter recebido o primeiro reforço com a bivalente há mais de seis meses.