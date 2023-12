Aprovada na quinta-feira (14), a proposta que prevê reajuste salarial de vereadores de Caxias do Sul, a partir de 2025, pode gerar impacto de R$ 1,2 milhão a mais por ano aos cofres públicos. A pedido da reportagem, a direção da Câmara compartilhou os custos que o Legislativo tem com a folha salarial. Uma projeção demonstra que a remuneração anual dos 23 vereadores pode saltar de R$ 3,5 milhões em 2024 para R$ 4,7 milhões em 2025, já com o 13º salário.