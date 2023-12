Com o tema Compartilhe a felicidade do Natal, entidades do comércio promovem uma atividade que busca resgatar as celebrações natalinas. A Picape do Papai Noel, uma camionete Ford F-1 1951 vermelha, irá rodar percorrer ruas do centro e dos bairros de Caxias, São Marcos e Flores da Cunha. A iniciativa é da CDL, Sindigêneros e Sindilojas Caxias.