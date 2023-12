O movimento de embarque na rodoviária de Caxias do Sul para os feriados de Natal e Ano-novo é estimado em cerca de 25 mil viajantes, segundo a gerência da estação. O número de passageiros esperados para este ano corresponde a 25% a mais que no mesmo período do ano passado, quando 20 mil pessoas saíram da rodoviária para as festas de fim de ano.