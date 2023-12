A véspera do início do feriado prolongado de Natal é marcada por trânsito intenso na Rota do Sol, a estrada que liga os moradores da Serra ao Litoral Norte. No início da manhã desta sexta-feira (22), passavam, em média, 17 carros por minuto - representando pouco mais da metade da capacidade da rodovia, que é de 30 carros por minuto.