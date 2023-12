Os técnicos de enfermagem da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Central receberão entre sexta-feira (8) e segunda (11) valores para amenizar descontos do salário de novembro. Na manhã desta quarta-feira (6), os profissionais paralisaram as atividades alegando descontos elevados referentes ao INSS e Imposto de Renda nas folhas de pagamento. A paralisação durou 1h30min e não impactou os atendimentos na unidade de Caxias do Sul. A definição sobre os vencimentos foi acordada em reunião no início da tarde entre prefeitura, InSaúde e os trabalhadores.