Alegando desconto nos salários referentes ao INSS e Imposto de Renda, os técnicos de enfermagem da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Central de Caxias do Sul paralisaram as atividades por cerca de uma hora e meia na manhã desta quarta-feira (6). Os profissionais que trabalham à noite e pela manhã ficaram reunidos no corredor da unidade para cobrar, do InSaúde, que é responsável pela gestão da UPA, e da prefeitura, explicações sobre descontos nos vencimentos.