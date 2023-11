Caxias do Sul é a segunda cidade do Estado em número de emissões de Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea). Dados da Fundação Rio-Grandense (Faders) de Acessibilidade e Inclusão, órgão que emite a carteirinha, apontam que 858 pessoas têm o documento no município. A cidade fica abaixo apenas de Porto Alegre, que lidera a procura, com 2.761 documentos emitidos.