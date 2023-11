Com modificações em relação à estratégia adotada anteriormente, a prefeitura de Caxias abriu um novo processo de contratação para viabilizar a reforma do largo da estação férrea. O edital agora divide as obras em quatro lotes, além de um quinto exclusivo para a compra de material. As mudanças têm o objetivo de deixar o projeto mais atrativo à iniciativa privada, já que a maior parte dos editais anteriores tiveram poucas participações ou as propostas não atenderam aos requisitos.