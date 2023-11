Contar de uma maneira diferente e humanizada uma história de fé que começou na Itália em 1432 e ganhou força na Serra. Essa é a intenção do espetáculo “Caravaggio: uma história de fé”, que será apresentado nos dias 25 e 26 de novembro em frente ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. A peça será apresentada a partir das 20h. Esta é a segunda edição do evento, que estreou no final de 2017 contando na época com 26 atores. A entrada do evento é grátis e a classificação é livre.