Papa Leão XIV faz sua primeira visita fora de Roma

Neste sábado (10), o pontífice foi de surpresa ao Santuário de Nossa Senhora do Bom Conselho , na cidade de Genazzano, a cerca de 65 quilômetros da capital italiana. A informação foi confirmada pela sala de imprensa da Santa Sé e pelas redes sociais do Vaticano.

Dentro da igreja ele cumprimentou os religiosos e fez um momento de oração diante do altar e da imagem da Virgem Maria. Durante o ato, recitou com os presentes a oração de São João Paulo II à Mãe do Bom Conselho, seguida da Ave Maria e do canto da Salve Rainha.