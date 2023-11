Com previsão de 50 mm de chuva nesta quarta-feira (22), moradores do bairro Piratini, em Gramado, correm contra o tempo para tirar móveis que faltam de dentro das casas. Até o momento, dois prédios residenciais, uma loja e três casas foram esvaziadas na Rua Prefeito Nelson Dinnebier, que tem risco de desabamento desde a chuva do último fim de semana.