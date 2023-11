Após visita técnica de engenheiros e geólogos de Porto Alegre em Gramado, nesta segunda-feira (20), quatro rachaduras foram confirmadas em diferentes pontos da cidade: no bairro Três Pinheiros, Loteamento Orlandi, Loteamento Alphaville e na divisa entre Linha Ávila e o bairro Piratini. Um parecer com plano de trabalho sobre as situações deve ser entregue ainda esta semana.