A Defesa Civil de Gramado, junto à Brigada Militar, está recomendando que os moradores do bairro Três Pinheiros, em Gramado, deixem suas casas ainda na noite deste domingo (19). A medida foi tomada após o asfalto da Avenida Perimetral ceder, gerando uma rachadura de cerca de 150 metros. Com isso, diz a Defesa Civil, há risco de desabamento de um morro e também de deslizamento de terra no entorno.