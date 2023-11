Uma missa na Praça da Bandeira no dia 3 de dezembro, às 18h, marcará a abertura da programação do 27º Sinos de Natal, em Flores da Cunha. Na abertura, será encenado o espetáculo teatral “Uma História de Natal”, além de apresentação do tenor Giovani Marquezelli e a chegada do Papai Noel na cidade. Em 2023, o tema "Seja luz!" foi escolhido para representar a programação, que segue até o dia de Natal, com missa na Igreja Matriz.