A tradicional feira de antiguidades Garage Sale, em Caxias do Sul, terá edição especial neste sábado (25). Dessa vez, o foco será nos produtos feito à mão. A feira está marcada para iniciar às 10h e segue até as 19h, na Rua Hugo Luciano Ronca, 2.377, no no bairro São José. Os ambientes são pet friendly e a entrada é gratuita.