A próxima sexta-feira (24) será na batida do pop-rock em Caxias do Sul. Quatro anos depois da última apresentação na cidade, o Jota Quest volta à Serra para um show comemorativo aos 25 anos de estrada, às 23h, no Ginásio do Sesi. Os ingressos ainda podem ser adquiridos pela plataforma Minha Entrada. Os preços variam entre R$ 80 (arquibancada geral) e R$ 370 (backstage open bar). Também é possível adquirir mesas a partir de R$ 1.150,00.