Juventude leva 6 a 0 do Cuiabá na estreia no Campeonato Brasileiro Sub-20

O Juventude sofreu uma dura goleada de 6 a 0 para o Cuiabá na estreia da duas equipes no Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2025. A partida foi disputada na tarde desta quarta-feira (19), no CT Manoel Dresch.

Nas próximas rodadas, o Verdão terá dois jogos em casa para tentar a reabilitação na competição. No dia 26, a equipe de Filipe Dias recebe o Botafogo. Já no dia 30, o adversário será o Palmeiras, em jogo adiado da 1ª rodada. Ambas as partidas ocorrem no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.

Domínio do Dourado

Aos 14, no entanto, a resposta do Cuiabá foi fatal. Jadson foi lançado na linha de fundo e cruzou rasteiro para Nathan na pequena da área. Antes que a bola chegasse ao camisa 9, o zagueiro Bernardo deu o carrinho pra fazer o corte, mas acabou mandando contra o próprio gol: Cuiabá 1 a 0.

Mesmo com o técnico Filipe Dias fazendo quatro alterações no intervalo, o cenário do jogo não se alterou no segundo tempo. E até piorou, com o Cuiabá marcando três gols em seis minutos, com Jadson, Gabriel Mineiro e Thiago Mendes.