Juventude estreia no Brasileirão sub-20 diante do Cuiabá nesta quarta-feira

Depois de chegar até a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2025, a equipe de Filipe Dias terá um novo desafio pela frente. O Juventude estreia nesta quarta-feira (19), fora de casa, no Campeonato Brasileiro sub-20, diante do Cuiabá. A partida ocorre às 16h, no CT Manoel Dresch.

O primeiro compromisso do Alviverde na competição é válido pela segunda rodada, pois a primeira ainda será realizada, contra o Palmeiras, no dia 30, no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha. A partida foi remarcada devido a participação da equipe paulista na Libertadores da categoria.

Será a primeira vez que o Juventude participa do torneio nacional.

— É um momento especial no Juventude por poder disputar pela primeira vez o Brasileirão Sub-20, elevando o patamar do clube e dos profissionais que se dedicaram para tornar isso possível — comentou o técnico alviverde.

Nos últimos testes antes da estreia, os garotos do Ju venceram o Esportivo por 3 a 0, em Bento Gonçalves, com gols de Lucas Fernandes, Eliseu e Fred; e perderam, mas fizeram um bom enfrentamento diante da equipe principal de Fábio Matias: 3 a 2, com gols de Roberson e Lucas Fernandes para a equipe sub-20.

Fazem parte do elenco nomes conhecidos do torcedor como o volante Ghering, o meia-atacante Gui Teixeira e o atacante Miguel.

— Temos um grupo maduro que trabalhou forte e se preparou bem para fazermos uma grande temporada e conquistarmos nossos objetivos — afirmou Filipe Dias.

A competição

O Campeonato Brasileiro sub-20 terá 19 rodadas, sendo que os oito primeiros avançam para a segunda fase, e passam a jogar no sistema eliminatório com jogos de ida até a semifinal. A decisão terá duelos de ida e volta. E o campeão ainda garante a classificação para a Copa Libertadores sub-20 de 2026. Os três últimos serão rebaixados.

Como o Juventude entrou no final de 2024 para a lista dos 20 melhores clubes no ranking realizado pela CBF —que é baseado no desempenho das equipes profissionais em competições nacionais — o Verdão disputará a competição nacional nas categorias sub-20 e sub-17.

A competição teve início no dia 10 e a decisão ocorre no dia 3 de setembro.