"É uma quebra de tabu de 22 anos", diz técnico do Juventude sobre vitória no Ca-Ju 289

Fábio Matias comandou o Juventude no clássico 289. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Juventude saiu vencedor do clássico Ca-Ju 289. O time do técnico Fábio Matias venceu o maior rival, por 2 a 0, e quebrou um tabu de 22 anos, sem vitórias pelo Gauchão no Estádio Centenário.

O treinador alviverde fez sua estreia no clássico e saiu vitorioso. Neste confronto, promoveu mudanças, como o ingresso do atacante Batalla entre os titulares.

— Nós estamos no início de temporada. Tem que sempre entender isso. Não estamos fazendo rodizio, mas algumas mudanças por conta de desgaste e parte estratégica do jogo. Até então, o Batalla não tinha iniciado um jogo. Nós ainda não conhecíamos o Batalla iniciando o jogo. Foi uma das opções. O primeiro tempo foi truncado e amarrado, o que é normal. Corrigimos nossa saída de jogo, que estava nos deixando travados. Conseguimos ajustar a parte final e melhoramos um pouco. Aproveitamos as oportunidades. É uma quebra de tabu de 22 anos. Temos que valorizar o time do Caxias com jogadores que já trabalhei — comentou o treinador.

O autor do gol que abriu a vitória do Juventude no clássico foi o garoto Abner, cria da base alviverde.

— No ano passado, a gente teve a oportunidade de trabalhar com jogadores mais jovens que estão no clube, mas naquele momento era diferente para lançar jogadores. O Abner vem evoluindo. Tivemos a estreia do Marcos Paulo e do Vitor Pernambuco. O mais importante é ter o plantel qualificado, porque quando precisar trocar, podemos sustentar o jogo. O Juventude tem demonstrado isso para o torcedor — explicou.

O técnico Fábio Matias conhece a realidade do Ca-Ju, mesmo estreando no clássico. E a bola parada foi fundamental para a vitória.

— Sou criado no Rio Grande do Sul trabalhando na dupla Gre-Nal e sei bem aqui e qualquer realidade. A valorização do clássico pro Juventude, a gente entende. Sabemos o tamanho do clássico. Nos clubes que eu trabalho, eu designo alguém pra trabalhar a bola parada. Aqui é o Lucas, meu auxiliar, o treinador de goleiros e mais a análise. O clube tem aproveitado os profissionais. Eu faço a gestão de aprovação ou não. A bola parada iguala tudo, por isso é bom ter uma bola parada boa — analisou o treinador.