Ouça os gols da vitória do Juventude sobre o Caxias no Ca-Ju 289

O Juventude venceu o Caxias por 2 a 0, neste sábado (1º), no Ca-Ju 289. O clássico foi disputado no Estádio Centenário. Com o resultado, o Verdão derrubou um tabu de 22 anos sem vencer na casa do rival pelo Estadual.

Os gols foram anotados pelo zagueiro Abner e pelo atacante Erick Farias. Com o resultado, o Ju chegou aos nove pontos e lidera o Grupo C do Gauchão. O Caxias segue em segundo do Grupo B, com seis.