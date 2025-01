Sequência de jogos, intensidade e punição a Gilberto: técnico do Juventude avalia vitória na estreia do Gauchão

Fábio Matias valorizou resultado conquistado em casa Porthus Junior / Agencia RBS

Mesmo com o curto período de pré-temporada, o Juventude teve um bom resultado em sua estreia no Campeonato Gaúcho de 2025. No Alfredo Jaconi, na noite desta quarta-feira (22), o Verdão derrotou o Ypiranga por 2 a 0, com dois gols de Gilberto.

Após a partida, o técnico Fábio Matias avaliou o desempenho da equipe e intensidade apresentada durante o confronto.

— No início de jogo poderíamos até ter um placar melhor. Temos que equilibrar essa intensidade, tentar manter a velocidade com e sem a bola. O principal ponto é também manter essa organização dentro do jogo. No segundo tempo, tivemos méritos em alguns momentos, mas em outros demos uma desorganizada. O jogo alternou o ritmo. Precisamos manter essa organização por mais tempo — avaliou Fábio Matias.

O comandante alviverde também elogiou a participação do restante da comissão técnica na preparação da equipe e deixou claro que deve modificar peças para evitar um grande desgaste por conta da sequência de jogos.

— A estreia é difícil pelo tempo de trabalho. O Ypiranga vem quase há um mês e meio treinando. Precisamos elogiar toda a equipe de performance, de fisioterapia e preparação física do clube, que tem o Squinalli no comando. Buscamos manter o grupo bem, avaliar os próximos jogos, especialmente nesses três primeiros confrontos, para depois manter o ritmo com a alternância de atletas. Temos um grupo qualificado para sustentar o processo — avaliou o técnico.

O treinador ainda comentou sobre a situação envolvendo o centroavante Gilberto, que perdeu o amistoso contra o Boca Juniors por não ter levado documentos necessários para o embarque no aeroporto, e na estreia do Gauchão foi titular e decisivo para a vitória.