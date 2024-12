Meia comemora permanência no Caxias: "Tinha deixado muito claro o quanto eu queria ficar"

Apenas oito atletas que estiveram em campo pelo Caxias em 2024 fazem parte dos planos do clube para a nova temporada que se iniciou na segunda-feira (2), com a pré-temporada. Entre eles está o meia Tomas Bastos, de 32 anos .

Responsável por seis gols e três assistências depois de 32 partidas com a camisa grená, o jogador foi um dos poucos que se salvou dentro de campo e teve seu vínculo renovado até o final de 2025 com o clube.

O meia está recuperado da lesão no joelho e será peça chave no time desenhado pelo técnico Luizinho Vieira.

— Eu também fui um meia atacante, eu gosto de trabalhar com meu time que possa ter, no mínimo, dois meias. Então, a gente se preocupou em trazer peças importantes e o meio campo é uma peça-chave da construção de todas as ideias, indiferente do modelo. E o Tomas Bastos tem experiência, tem maturidade e, principalmente, tem muita qualidade para poder se encaixar dentro desse perfil — avaliou o treinador.