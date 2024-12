Caxias oficializa contratações de mais dois zagueiros e dois volantes

Os defensores são Carlos Henrique, 21 anos, que estava no Moreirense, de Portugal, e tem passagens por Portuguesa, Oeste e Ituano. A outra novidade é Alan Ferreira, 23, que atuava no América-RN e também vestiu as camisas de Oeste, Corinthians e CRB. Ambos assinaram contrato até o final da Série C.